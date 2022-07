SÕJARAPORT | Teet Kalmus: Venemaa pole siiani hävitanud ühtegi HIMARS-i. Küll lasti alla enda lennukid

Okupeeritud territooriumitega seoses on näha ka Venemaa poole närvilisust ja nii on Lavrov nüüd selgesõnaliselt ka väljendanud, et nende eesmärgiks on võimalikult palju Ukraina territooriumi okupeerida ja seejärel see kiirelt ka annekteerida. Paraku on Hersonis juba praegu paanika, kus okupatsioonivõimu teenima asunud ja Venemaa passi võtnud inimesed on pehmelt öeldes murelikud oma tuleviku pärast. Kujunevas olukorras on ka keeruline ette näha, kuidas üldse mingitki referendumilaadset asja võiks läbi viia. Referendumi nn tulemused on Venemaal juba ette ära otsustatud, küsimuseks on veel ainult, et missugune arv lünka kirjutada. Millegipärast on tunne, et vähemalt Hersonis kirjutatakse arvu asemele Ukraina riigi poolt üks sõna – HIMARS.