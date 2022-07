Illar Luht: ungarlastel on rahuplaan, mille eesmärk on Ungarit iga hinna eest sõjast eemal hoida

Kõik me tahame raha saada, ja kuna oleme loomult laisad, siis antagu meile raha minimaalse vaeva eest. Riigiraha, nagu igasugust võõrast vara, ahmiks me aga kokku nõrkemiseni. Subsideerimine on moraalseselt taunitav, eriti kui neid lobistatakse, keda me vihkame ja põlgame. Ent kui meile jagatakse raha, siis eelistatult nimetame me seda toetamist tänuväärt tegevuseks, mille vabastaksime igasugusest poliitilisest varjundist.