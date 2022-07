Mentooliga sigaretid pole kuhugi kadunud. Hoolimata keelust müüakse neid nii Eestis kui mujalgi Euroopas

Rahvusvaheline ajakirjanike võrgustik organiseeritud kuritegevuse ja korruptsiooni uurimiseks OOCRP kirjutas mullu novembris, et 19 Euroopa Liidu liikmesriigis müüakse seni sigarette, mis sisaldavad mentooli lõhna- ja maitseaineid. Kõige rohkem erinevaid brände on OOCRP uuringu järgi müügil Poolas, Suurbritannias ja Eestis. Kuigi Eesti kohta on seal välja toodud kaheksa erinevat brändi ning terviseameti registri põhjal on kõiki neid 2021. aasta lõpu seisuga vähemalt millalgi Eestis müüdud, siis nimetatud kaheksat marki suurematest poekettidest ei leia.