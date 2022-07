Toomas Alatalu: Istanbuli kokkulepped: Ukraina sai 120 päeva julgestust, agressorit lubati mõista aga kolm aastat

Pilt on illustratiivne.

Sõjategevus Ukrainas jätkub ka inforindel, sest kumbki pool soovib oma toimetamisi ja tulemusi näidata paremas valguses kui vastaspoole omi. Selge on seegi, et kuniks sõda käib, on kõigist kokkulepetest - ka äsja Istanbulis sündinud kahes leppes - kasu mõlemale. Muidu neid vahepealseid lahendusi ei sünnikski.