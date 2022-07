SÕJARAPORT | Igor Taro: ilmselt ei saa Ukraina enam kaua jätkata poliitikat, et Krimmi pihta tuld ei anta

Venemaa näitas taas, et temaga sõlmitud kokkulepped ei maksa seda paberit, millel need on alla kirjutatud. Banaalne tõdemus, aga täpsemalt ei saaks öelda, kui teravilja väljaveo kokkulepete allakirjutamisele järgneval päeval lendasid Odessa sadama teravilja terminali tiibraketid.