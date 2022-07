JUHTKIRI | Venemaa näitas jälle, et teda ei saa usaldada

Elu näitab, et Venemaaga sõlmitud kokkulepetel on vähe väärtust. Värsket viljalepet – Venemaa laseb taastada viljaekspordi Lõuna-Ukraina sadamatest – vahendasid ÜRO ja Türgi ning nende jõupingutus on põhimõtteliselt kiiduväärne ja kokkuleppe pidamise korral kasulik paljudele maailma maadele, mitte üksnes Ukrainale. Paraku näitas juba esimene allakirjutamisele järgnenud ööpäev, et ilma kokkuleppe täitmist sõjaliselt tagamata ei pruugi sellest asja saada.