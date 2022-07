SÕJARAPORT | Teet Kalmus: venelastel on Dnepri läänekaldal kaks varianti – taanduda või alistuda

Samas on Venemaa üksused Dnepri läänekaldal ennast kaitses hästi kindlustanud ning võimalik suur vasturünnaku üritus võiks Ukraina jaoks lõppeda suurte ohvrite arvuga nende sõdurite hulgas, seetõttu on pigem tõenäolisem see, et Ukraina vabastab territooriumi vaikselt küla küla haaval, samas muutes läbi sildade kontrollimise olukorra Venemaa väeüksuste jaoks nii kriitiliseks, et sarnaselt Kiievi alt taandumisega peaksid nad sama tegema ka Hersoniga.