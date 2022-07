Tähelepanu on pälvinud väga olulisi ohte kätkevad teemad: distantsõppe võimalik halb mõju õpitulemustele, eeskätt riigieksamite sooritamisele, vahetust suhtlusest vajakajäämine, sotsiaalsete oskuste arendamise puudulikud võimalused, üksinduse süvenemine jne. Ehk isegi teenimatult on varju jäänud uuendus, mis saab just selliste uute sõlmküsimuste tekkides sisse arenguhoo.