Majanduskrahh ja vähenev toetus panevad Erdoğani riskima

Türgi majanduse käekäik pole pehmelt öeldes kiita. Viimase arvestuse järgi oli Türgi inflatsioonimäär tõusnud 79%-ni, mida hoogustavad nii välistegurid kui ka president Recep Tayyip Erdoğani rahanduspoliitilised eksperimendid. Keskklassi türklased kurdavad välismeediale, et puuviljade ja liha ostmine on muutunud luksuseks. Säästude säilitamiseks investeerivad paljud krüptovaluutasse ja teistesse riskantsetesse varadesse. Economisti teatel on krüptoraha ligi viiendikul Türgi internetikasutajatel.