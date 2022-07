USA kõrge sõjaväelane: Hiina on Vaiksel ookeanil üha agressiivsem

USA ühendatud staabiülemate komitee juht Mark Milley kommenteeris visiidil Indoneesiasse, et Hiina sõjavägi on muutunud viimase viie aasta jooksul oluliselt agressiivsemaks. Tema sõnul on kasvanud olukordade arv, kus Hiina laevad või lennukid USA või selle partnerite aluseid pealt kuulavad. Lisaks on tema sõnul sagenenud ka ohtlike kokkupuudete arv, vahendab The Guardian.