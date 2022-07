Üle kümne aasta tagasi arvasin, et eesti keele teema ammendub peagi, sest selle õppimisest ja õpetamisest räägiti meil juba siis mitu korda rohkem kui Põhjamaade meedias. Meie integratsiooni eestvedajad ja poliitikud kinnitasid pidevalt, et eesti keele õppe vastu on tohutult suur huvi, keelekursused täituvad kiiresti ja oskajate hulk kasvab.