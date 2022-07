JUHTKIRI | Hea, et EL-i gaasiplaan sai heakskiidu

Pealegi ei saa öelda, et Vladimir Putinil on gaasirindel kindlad võidukaardid. Venemaa ei saa kogu oma gaasitoodangut sujuvalt mujale suunata. Tarnete vähendamine või lõpetamine tekitab majandusprobleeme ka temale – gaasisõja võitja määrab paljuski see, kes tarnete vähenemise või katkemise paremini välja kannatab, kiiremini alternatiivid leiab. Tarbimise vähendamine on üks ilmne alternatiiv.

Üksikasjades saab gaasileppele nii mõndagi ette heita. Eelkõige seda, et tegu on nõrga kokkuleppega, mille puhul tehti arvukalt järeleandmisi. Näiteks see, et tegemist on vabatahtliku leppega, tähendab, et mõni riik ei pruugi oma praeguseid lubadusi täiel määral täitma hakata – umbes nagu on olnud rahaliidus eelarvedistsipliinist kinni pidamisega. Kui häda on päriselt käes, võivad riigid hakata vaidlema selle üle, milliste tarbijate gaasitarbimist piirates on kõige õigem ja õiglasem 15% säästa ning kes on need hädalised, kellele säästetud gaas ümber jagada.