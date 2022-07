SÕJARAPORT | Teet Kalmus: Mariupol nimetatakse ümber. Sakslaste MARS II-d saabusid üle ootuste kiiresti

Kusjuures huvitav on see, et kui võrrelda eelmiste rünnakute purustusi Antonovi sillal ja purustusi Nova-Kahhovka sillal, siis tuleb nõustuda ekspertide arvamusega, et esimene kord rünnati Antonovi silda hoopis juhitavate mürskudega Excalibur, sest silla sisse tekkinud aukude diameetrid on erineva läbimõõduga. See tähendab aga seda, et Ukraina pool on juba demonstreerinud, et nii juhitavad mürsud kui ka juhitavad raketid teevad oma tööd väga täpselt. Juhitavate mürskude täpsuse osas oli ehk kõhklusi rohkem, aga nad teevad oma tööd väga hästi.