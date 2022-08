„Kevadel langes üks pensionieelikust mees pettuse ohvriks, tema nimel on nüüd kuus kiirlaenu,“ tõi näite võlanõustaja Ülle Schmidt. Mees arvas, et investeeris krüptovaluutasse, ent selle asemel sai ta enda nimele suurte intressidega kiirlaenud. Mehe eluase on juba arestitud, tõenäoliselt ootavad teda ees inkassonõuded ja ka kohtutee.