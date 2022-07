Majanduse kiratsemine levitab Hiinas protestivaimu

Hiina sisepoliitika tänavune tippsündmus on sügisene parteikongress, kus riigijuht Xi Jinping peab saama õnnistuse kolmandaks ametiajaks. Riigiaparaadi ülesanne on vältida, et sellist tähtsündmust ei varjutaks pandeemia või majandusega seotud probleemid. Ent edusammude asemel nihkub rõhk üha enam katastroofide ärahoidmisele või vähemalt edasilükkamisele. Probleem on selles, et läbikukkumise korral ei piirduks valu üksnes Hiinaga.