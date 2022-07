Inimesed külma kätte ei jää, tööstuste võimalused on veel vähemalt osaliselt ebaselged. Palju oleneb ka eeloleva talve karmusest. Pehmema variandi korral on tööstusel rohkem hingamisruumi ka siis, kui hoidlaid plaanitud kombel päris täis ei saagi. Karmi talve korral võib osal neist olla probleeme, sest teadupärast lülitatakse Euroopa Liidus gaasipuuduse tekke korral esimesena gaas välja just mittekriitilistel tööstustel, seejärel kriitilisema tähtsusega tööstustel ning kõige viimases järjekorras kommunaal- ja individuaaltarbijatel.