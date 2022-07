INTERVJUU | Tartuffi uus juht: kui film pole inglise keeles, siis Eesti publik võib ehmuda

Seitsmeteistkümnendat korda toimuv Tartuff on taastunud rangete piirangutega koroonaikkest. Teatavat fooni annab küll Ukraina sõda: Raekoja platsil on avatud suur ürituste telk, kus saab live'is kuulda Ukraina romantilist muusikat. Ent üldiselt on maailma traagikast eemale tüüritud. Filmikavas leidub hoopis hulk tantsufilme („Ekstaas“, „Ailey“, „Esimene positsioon“, „Grand Jeté“, „Kogu ilma kuningas“, „Nelly ja Nadine“) ja näitlemisest rääkiv „Minu isa on vorstike“. Samuti on kavas filmiklassikat ja kodumaal esilinastub maailma festivalidel auhindu kogunud lühianimafilm „Sierra“.