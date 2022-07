„Vene sõdurid viskavad selili ja tõstavad jalad üles, et pihta saada ning rahaga koju pääseda“

Tõepoolest, tegelikult kedagi ümber ei piiratud, kuid Ukraina väed liiguvad kogu aeg vähehaaval edasi ja vabastavad meie territooriumi. Võsokopillja, mida Arestovõtš mainis, on juba meie kontrolli all, me ajame Hersoni oblastist vähehaaval Vene vägesid välja. See, kui kiiresti see toimub, sõltub sellest, kui kiiresti jõuavad kohale lääneriikide lubatud relvad, mida lubati Ukrainat aitavate riikide Ramstein-4 konverentsil. Võimalik, et sügiseks on Hersoni oblast Ukraina kontrolli all, kuid veel kord: see oleneb lääne antavast relvaabist.