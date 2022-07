Mart Rannut: eestlase rahvuslik alaväärsuskompleks lubab vene keelel kõlada poes ja rongis

Õige aeg on küsida: miks siis kõik eesti keelt õppima ei trügi? Vastus on lihtne ja peitub kahe kõrva vahel – küsimus on meelsuses, kus laiutab Vene maailm oma ogarate arusaamadega, mille kohaselt eesti keelt ei tasu õppida, kultuuri ei pea tundma ning igal pool on õigus vaid vene keelega hakkama saada. Hoolimata tõigast, et arusaamad reaaleluga sugugi kokku ei lähe, on Vene meedia uimast ning selle pakutavast impeeriumi esindaja tiitlist mentaalselt raske loobuda.