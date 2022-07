See-eest ütles NASA kosmoseoperatsioonide juht Kathy Lauders Reutersile antud intervjuus, et Vene pool oli juba teisipäeva õhtul USA kosmoseagentuurile teatanud, et soovib partnerlust siiski jätkata kuni Vene orbitaalse eelposti ROSS valmimiseni. Praeguste andmete kohaselt saab see aga juhtuda kõige varem 2028. aastal. Seega oli Borissovi ja Putini vahelise vestluse tõenäoline eesmärk sogada vett Ühendriikide ja Venemaa vahel ühes väheses allesjäänud vallas, kus suurriigid veel tänagi koostööd teevad. Lauders ütles Reutersile, et hetkel jätkuvad NASA suhted Roskosmosega tavapäraselt.