Sõprus läbi? Zelenskõi tahab teda valimistel toetanud oligarhilt väidetavalt kodakondsuse võtta

Lisaks Kolomoiskõile oli nimekirjas veel kaks silmapaistvat nime: rahvasaadik Vadim Rabinovitš ja ärimees Hennadi Korban. Rabinovitš on Ukraina venemeelse erakonna Opositsiooni Platvorm - Elu nimel kaasesimees. Korban on konfliktis presidendikantseleiga, kes kahtlustab teda Zelenskõi kantseleiülema Andri Jermaki kohta süüdistuste fabritseerimises. Ehkki nimekirja olemasolu pole ametlikult kinnitatud, on teada, et Korban ei pääsenud pärast välisreisilt Ukrainasse tagasi pöördudes enam üle riigipiiri ning talt võeti ära pass.