„Sõda ja ärevus lõppevad siis, kui sureb Putin. Mitte varem“

Sellepärast, et ma olen normaalne inimene. Sellepärast, et ma suudan mõelda ja näha seda, mis toimub. Sellepärast, et kui üks riik tungib teise riiki, on see halb. Sellised lihtsad inimlikud põhjused. Ilma igasuguste sügavate kaevumisteta geopoliitikasse jms. Lihtsalt põhimõtteliselt ei tohi üks riik teist rünnata.