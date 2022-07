SÕJARAPORT | Teet Kalmus: USA uued vastusammud Venemaale. 84% ukrainlastest ei ole nõus territooriumi loovutama

Täna öösel ründas Ukraina HIMARS-idega sõjaväelisi objekte Nova-Kahhovka lähedal ja kolmes kohas Hersoni ümbruses. Öösel, kui muudeti liikluskõlbmatuks Antonovi sild, lasti kaks raketti ka Antonovi raudteesilla pihta ning tulistati silda Darjivkas. Ekspertide hinnangul on Antonivi silla konstruktsioonid saanud nii tõsiseid kahjustusi, et väikese remondiga enam asja ei paranda, vaja oleks kapitaalremonti, et ehitada uuesti kahjustusi saanud lõik sillast, aga kujunenud olukorras ei ole see teostatav. Venemaa tegi omamoodi ajutise lahenduse, kus pandi kokku teatud arv pontoonsillakomponente ja siis puksiiridega liigutatakse seda edasi-tagasi. Ekspertide hinnangul on see halb lahendus, sest esitaks ei suudeta nii palju rasketehnikat üle jõe liigutada, lisaks on mõlemale poole kaldale tekkivad rasketehnika n-ö tropid ideaalseks sihtmärgiks ukrainlaste jaoks.