Venemaa sõdurid ei arvesta, et neid võib oodata samasugune saatus nagu natsikurjategijaid

Venemaa algatatud sõja käigus on Ukrainas 30. juuli seisuga registreeritud juba 24 977 sõjakuritegu. Kindlasti on neid rohkem, sest Ukrainas okupeeritud alade kohta on vähe infot. Okupeerimata aladel sõjakuritegude jäädvustamine tänapäeval raskusi ei valmista, sest peaaegu kõigil eurooplastel on taskus nutitelefon ühes kaamera ja diktofoniga. Aga kuidas panna vastutama Vene poliitiline ladvik?