Karl Sander Kase: Tallinn vajab hädasti tippjuhtide nimetamiskomiteed. Muidu jätkub korruptsioon ja raiskamine

Seletuskirjas rõhutasime, et linnaasutustest on saanud koht erakonnakaaslastele mugavate ja hästitasustatud töökohtade pakkumiseks. Seetõttu on aastate jooksul kannatanud Tallinna äriühingute ja sihtasutuste juhtimiskvaliteet ja avalik kuvand. Aastast-aastasse korduvad korruptsiooniskandaalid ning negatiivne meediatähelepanu tähendab, et tuleb astuda otsustavaid samme tagamaks Tallinna linna asutuste aus ja läbipaistev juhtimine.