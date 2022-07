REPORTAAŽ | Ukraina vallutas Viljandi folgi!

Teiseks kajastati bändi vahepeal ohtralt meedias. Saadi teada, et nad on tulnud otse rindelt. Kui hiljem mänedžeriga rääkisin, kinnitas too nähtava murega, et põhisolist Pavlo Vološõn suundub tagasi sõtta. Ent nad tahaksid veel Eestisse esinema tulla, kui vähegi võimalus tekib. Bändiliikmeid oli päeval Viljandi linna peal näha. Kus tahes nad – küll tagasihoidlikult – liikusid, seal nende legend ilmselt suusõnal levis.