Homsest paberlehed esmaspäeviti üksikmüüki ei jõua

Lisaks Eesti Päevalehele mõjutab muudatus Postimehe, Õhtulehe ning Lõuna-Eesti Postimehe paberlehtede jaemüüki. Need on Eestis müüdavast ajakirjandusest ainsad esmaspäeval ilmuvad väljaanded. „Arvestades tänaseid tööjõukulusid, kütusekulu ning mõju keskkonnale, ei ole esmaspäevane tarnepäev enam jätkusuutlik. See otsus ei tulnud meile kergelt, ent tuli leida majanduslikult parim lahendus, mis mõjutaks lehelugejat kõige vähem,“ selgitas Lehepunkti tegevjuht Kristo Heinmaa pressiteate vahendusel.