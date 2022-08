SÕJARAPORT | Teet Kalmus: Putin on nii suures hädas, et ei häbene droone küsida Türgilt ja Iraanilt

Alustan rinnetest, kus suures plaanis on olukord Ukraina poole jaoks stabiilne. Ukraina väejuhatus on välja toonud, et Venemaa saavutas piiratud edu Avdijivka ligidal. Edasine jutt baseerub kolme sõjalise eksperdi, Aleksandr Kovalenko, Oleg Ždanovi ja Aleksei Arestovitši, andmetel. Nimelt, Venemaa väejuhatus on võtnud esimeseks prioriteediks nüüd Dnepri läänekaldal asuva väegrupeeringu tugevdamise ning seetõttu saadeti Donbassist Venemaa regulaarväeosadest arvestatav osa läbi Krimmi Hersoni oblastisse, et nad siis liiguksid edasi üle Dnepri jõe. Arestovitsi andmetel on tegu Venemaa dessantväelastega, kes on peamiselt tulnud Kaug-Idast ning nende väeosade saatmine Dnepri läänekaldale näitab, et Venemaal on soov minna seal piirkonnas pealetungile. Tema sõnul jäävad Bahmuti piirkonnas võitlema peamiselt wagnerlased ja nn rahvavabariikide üksused, samas on ka Ukraina liigutanud sealt osa vägesid Hersoni piirkonda.