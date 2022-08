Yanis Varoufakis: Saksamaa majandusmudel varises kokku

Ei ole meeldiv ärgata uudise peale, et su kodumaa ärimudel on läbi kukkunud. Raske on tunnistada, et riigijuhid on rahvast eksitanud ja neile aastakümneid valetanud, kinnitades, et inimeste elatustase on kaitstud, nende lähitulevik sõltub nüüd teiste riikide lahkusest ja Euroopa Liidu partnerid vaatavad neid kui võllaroogasid.