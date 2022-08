INTERVJUU | Okupeeritud Hersoni elanik: „Vene ohvitseriprouad käivad maniküüris ainult automaaturi saatel.“

Partisanide lendleht okupeeritud Hersonis hoiatab, et Vene patrullide liikumised on ukrainlastele teada.

„Nad tulid välja väitega, et enne neid on Ukraina võimud siin 30 aastat ainult riisumisega tegelenud,“ imestab Dmitri Vene propaganda hambutuse üle. „Ja siis panevad nad okupatsioonivõimude juhiks kümme aastat linnapeana töötanud Volodõmõr Saldo, kelle puhul kõik teavad, et ta varastas.“