Hersoni enda ümbruses on palju sebimist pioneerivägede tehnikal: seal üritatakse korda saata igasuguseid imesid, et kuidagi Dnepri-ülest logistikat parandada. Ukrainlaste raketilöökidega on nüüd häda ja viletsus: üle jõe saab mingisuguse naljaka parvega, mis meenutab jõeületust kusagil vaeses Aafrikas, mitte 21. sajandi Euroopas. Soomustehnikaga läheks selline parv ilmselt kohe põhja.