Züleyxa Izmailova: põlevkivijaamad on Eesti suurimad punamonumendid

Üks paljudest õppetundidest energiamajanduse mõttes seoses Venemaa agressiooniga Ukrainas on see, et kõiki mune ühte korvi laduda ei tasu. Teine ja olulisemgi õppetund on, et fossiilenergia sõltuvusest vabanemine peab olema prioriteet. Kui mitte inimeste tervise ja kliima kaitsmise eesmärgil, siis vähemasti seetõttu, et tsentraliseeritud energiatootmine on selge julgeolekuoht.