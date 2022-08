See on pikk aeg, mille jooksul vajab inimene rohkem perearsti ja eriarstide aega, uuringuid, raviplaani koostamist, ravimeid ja haiglaravi. Ent uuringud näitavad, et ligikaudu 40–50% inimesi ei võta arsti määratud ravimeid korrektselt. Kas patsiendid tahavad ja oskavad võtta ravimeid nii nagu ette nähtud? Mis neid takistab?