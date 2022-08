JUHTKIRI | Venemaa kodanik, istu heaga kodumaal

Sest treenitud sõdureid Ukrainal tegelikult jagub, mistõttu piirdub sõda suuremale osale Ukraina meestele teadmisega, et tööga on nii ja naa, perekonda näeb üle interneti, ent (mõningate eranditega) ära minna ka ei tohi.

Aga agressorriigi kodanikele otseseid piiranguid ei laiene. Muidugi on reisida senisest ebamugavam. Vene peamiste pankade kaardid välismaal ei toimi ja üle piiri tohib viia vaid piskut. Ent kui Schengeni viisa on taskus, võid tulla vabalt näiteks Eestisse kasvõi tuntud firmamärkide aluspükse ostma – neist on ju Venemaal saanud defitsiit. Eestigi on väljastanud kehtivaid Schengeni viisasid 50 000 ringis.