Läti sõelub Venemaalt riiki tulijaid üha rangemalt

Eelmisel nädalal kutsus Vene välisministeerium vaibale Läti suursaatkonna asjuri Dace Rutka, et väljendada „šokki ja protesti“ uute Lätisse sisenevatele kodanikele kehtestatud reeglite pärast. Läti julgeolekupolitsei on varem teatanud, et alates Venemaa Ukrainasse tungimisest on nad keelanud Lätti siseneda mitmekümnel Vene kodanikul. Enamikul juhtudel oli põhjus selles, et isik oli väljendanud toetust Venemaa Ukraina-vastasele agressioonile.