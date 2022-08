Schröder hakkas diplomaadiks Putini ja lääne vahel. Endise Saksa kantsleri sõnul on Venemaa valmis „rahu sõlmima“

Saksa ja Vene meediale pärast visiiti antud intervjuudes ütleb endine kantsler, et ei kavatsegi sõprust Putiniga lõpetada ega mõista, miks ei peaks ta aitama olukorda leevendada, kui tal selleks võimalust on. Vestluses ajakirjanikega küsis Schröder: „Kas isiklik distantseerumine Vladimir Putinist teeks tegelikult kellelegi head?“ Ta otsustas ka ise vastata, sõnades: „Ma langetasin otsuse, jään selle juurde ja võibolla saan taas kasulik olla. Nii et miks peaksin ma vabandama?“