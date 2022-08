Liina Vahtrik: just sõja ajal tuleb armastada, abielluda, lapsi saada

Võib kihla vedada, et Liina Vahtriku jaoks on tänavune üks õnnelik suvi. Äsja nomineeriti ta telesarjas „Lahutus Eesti moodi“ mängitud rolli eest EFTA tänavusele parima naisnäitleja auhinnale. Kuigi eluaeg on teda saatnud Helgi-Sallo-tütre-tuntus, on ta ometi lavalaudadel ja filmides end tõestanud täiesti iseendana, tihtilugu koomilistes rollides ja teinekord ka hoopis lauljana üles astudes. Kombinatsioon tedretäppidest, suurepärasest vormist ja säravatest hallikasrohelistest silmadest, mille värvi rõhutab smaragdne pükstükk, ei veena kuigivõrd selles, et Liina on juriidiliselt keskealine. Kuid faktile tuleb otsa vaadata: 8. augustil tähistab Liina 50. sünnipäeva.