EPL UKRAINAS | Õnnetu küllus. Miljonid tonnid Ukraina vilja võivad jääda põldudele vedelema

„Algul ma olin viljaleppe vastu,“ ütleb logistikafirma Formag Group Odessa juht Oleh Kostjuk. „Kui me vilja ei ekspordiks, aitaks see suurendada rahvusvahelist survet Venemaale, et sõda lõppeks,“ selgitab ta. Nüüd on ta siiski rahul, sest viljavedu toidab Ukraina majandust.