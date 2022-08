Vene keeles on selline väljend: „Kordan neile, kes on tankis.“ Ei teagi täpselt, kust see pärineb. Võimalik, et Nõukogude ajast mõne ülikooli sõjalisest kateedrist, kus valmistati ette tankiste ja õppejõud proovisid hammast armee teravmeelsustega.