NÄDALA NÄGU | Ivan Orav: eks Narva tank on ju salakavalalt ehitatud. Eestpoolt vaadates püksata mees, aga tagantpoolt eit mis eit!

Tanki tagumik jällegi tekitas ebatervet huvi tiirastes meeskodanikes. Selle asemel et minna kaevandusest koju oma pere juurde, aeleti hoopis tanki juures, joodi pudelist viina, ja kui kuraasi oli juba piisavalt, siis mindi ja käperdati roomikuid. Ja tuli ka hullemat ette! Mäletan, et kord võttis miilits lausa vahi alla ühe Narva elektrijaama mehaaniku, kellel varem oli olnud sündsusetuid kokkupuuteid kohaliku sovhoosi lammaste ja kitsedega. Ka tema ei osanud oma inetut käitumist kohtus muud moodi põhjendada, kui nuttis haledalt ja vandus, et tank on talle südamesse kasvanud ja ta armastab teda igavesti. Mis sa kostad, nagu Romeo ja Julia kohe!