Vilja Kiisler: Pruunsilla mees Raul Eamets istub kahel toolil, mis teineteist välistavad

Eelarvenõukogu on sõltumatu nõuandekogu, mille ülesanne on hinnata Eesti eelarvepoliitikat. Põhikirja kohaselt nimetab eelarvenõukogu esimehe, aseesimehe ja neli liiget ametisse Eesti Panga nõukogu keskpanga presidendi ettepanekul. Kodulehel seisab, et eelarvenõukogu liikmel peab olema laitmatu maine, majandusalal vähemalt magistrikraad või sellega võrdsustatud kraad ning eelarvenõukogu ülesannete täitmiseks vajalikud kogemused. Rõhutada tuleks aga ehk eelkõige järgmist: eelarvenõukogu liige ei või olla ametis või teenistuses ega osaline tegevuses, mis võib avaldada negatiivset mõju eelarvenõukogu ülesannete sõltumatule täitmisele.