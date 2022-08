Taipeist naasnud Eesti tudeng: taiwanlased Hiinat ei karda!

Kui saart peaks tabama Ukrainaga sarnane saatus, on Maria kindel, et taiwanlased hakkaksid Hiinale vastu. Kui küsida selle kohta, kuidas kohalikud Hiinasse või Mandri-Hiina elanikesse suhtuvad, sõnab Maria, et Taiwani noored suhtuvad neisse pigem negatiivselt. „Need, kes on sündinud Taiwanil, defineerivad ennast ikkagi taiwanlastena,“ sõnab ta. See-eest Hiinas sündinud vanema generatsiooni ja saarele sisserännanute arvates on Taiwan siiski Hiina osa.

„Inimestel on kohapeal palju suuremaid muresid, see ei ole kindlasti keskne teema.“

Ka 2020. aasta Hongkongi sündmused ei olevat taiwanlasi Maria arvates eriliselt raputanud. Tema sõnul tunti ikka Hongkongile kaasa, kuid erilist hirmu see avalikkuses ei külvanud. Maria sõnul on suurem osa Taiwani elanikkonda koondunud presidendi erakonna taha, mis esindab väga Hiina-kriitilisi ideesid. Elanikud on kohapeal üldiselt rahumeelsed ja Hiina toetajate korraldatud erilisi valitsusvastaseid intsidente tema teada juhtunud ei ole.

Maria tõdeb, et Taiwani puhul on tegu meie mõistes lääneliku riigiga, kus austatakse demokraatiat. Suurima erinevusena Euroopast toob ta esile Aasiale omase ruumipuuduse. Maria sai ka ise tudengiaastail elada pisikeses korteris, kus niigi väiksel elupinnal elab koos viis inimest, kellel kõigil on oma tuba. Ta tõdeb, et Eestis ta niimoodi kindlasti elama ei nõustuks, kuid Taiwanil olevat tegu normaalsusega.