Kammermuusika Fotografiskas soovib taaselustada schubertiaadide õhustikku

Festivali taga on pianist, kammermuusik ja ERSO kommunikatsioonijuht Kärt Ruubel. Ta ütleb, et festivali idee hakkas idanema hommikusöökidest Fotografiskas. „Mul on sageli tunne, et kammermuusikat esitatakse liiga suurtes saalides, kus ei teki õiget, vahetut seost muusikute ja publiku vahel. Fotografiska oma ilusa arhitektuuri, atmosfääri ja nüüd ka Michelini rohelise tähekesega aga sobib sellisele intiimsemat laadi muusikale nii hästi.