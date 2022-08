POLIITKOLUMNIST | Reili Rand: pronkssõduri saaga kordamine Narvas maksab kätte aastakümneid

Küsimus on laiem - milleks meile regionaalpoliitika, kui riigi vaates on kõik omavalitsused allutatud keskvõimu otsustele? On selge, et näiteks Hiiumaa kohalik kogukond erineb märkimisväärselt Narva kogukonnast, seega nõuab sealne kaasamisprotsess ka teistsugust lähenemist. Seda enam kui sealne taustinfo, senine inforuum ja arusaamine on niivõrd erinevad.