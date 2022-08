SÕJARAPORT | Igor Taro: Amnesty raport käib ühte jalga Vene propagandaga

Ukraina kaitsevägi hoiab kindlalt Avdiivka perimeetrit, samuti on suutnud võtta hoogu maha Bahmuti ümbrusest ning jätkab lahinguid Piskõ asulas, mida venelased on juba korduvalt kuulutanud okupeerituks. Vene poole „võite“ neis piirkondades on hakatud mõõtma juba kümnete, mitte sadade meetrite või kilomeetrie kaupa. Üldine järeldus võiks olla, et vene okupantide praegustest jõududest ei piisa Donetski oblasti okupeerimiseks. Isegi vaatamata sellele, et sinna oli viimasel ajal koondunud kogu nende põhijõupingutus.