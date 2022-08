Birgitta festival teeb kummarduse Veljo Tormisele

Kristjan Järvi ja tema orkester Baltic Sea Philharmonic toovad lavale oma nägemuse William Shakespeare’i kuulsast 17. sajandi alguses kirjutatud näidendist „Torm“. Selle fantastikat, maagiat, hurmavat irreaalsust ja tundeküllasust täis lavateose õhustikku kujundavad Jean Sibeliuse, Kristjan Järvi, Liis Jürgensi ja Mari Meentalo muusika. Lavastuses on dirigent ja orkestrandid enda kanda võtnud nii teksti kui ka muusika, kasutades selleks nii oma pilli kui ka häält. See on muusikute ühislooming, milles kogu orkestril on kaaslavastaja roll.