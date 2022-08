SÕJARAPORT | Igor Taro: intriig Hersoni oblastis – kas algab ukrainlaste vasturünne või tuleb venelaste uus pealetung?

1) Harkivi piirkonnas polnud vene okupantidel taas tuju rünnata – viimastel päevadel on neil elavõju kaotused olnud taas 200 ümber ja ülegi. Ju siis lakuvad haavu ja vajavad võitlusvõime taastamiseks rohkem aega, kuniks uus kahuriliha Venemaa kaugematest piirkondadest saabub. Kuulda on, et Luganski oblasti okupeeritud aladel ja Mariupolis käib aktiivne värbamistegevus „rahvamiilitsa“ ridadesse. Saab suure palganumbiga väga lühiajalise lepingu. Arvata võib, et enamikel juhtudel tööandja palgafond väga ei kannata, kui vabatahtlikud rindelt ei naase. Selles mõttes on lollikindel äriplaan neil vene värbajatel.