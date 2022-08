Vilja Toomast: olen maha rahunenud

„Ei taha prille,“ tõrgub Vilja Toomast, kui abikaasa Taimo talle prillid pihku pistab, aga paneb need siiski ette. „Ju ma näen siis niimoodi targem välja,“ muigab ta leebelt. Suvine soojus hõljub Laulasmaa puude all, meri hingab ukse all. „Sel suvel ei ole me jõudnud siin õieti midagi teha,“ vabandab Vilja, „ kogu aeg on nii kiire olnud.“ Jutuajamise päeva hommikulgi on Vilja juba jõudnud käia koos Taimoga Tallinnas vereproovi andmas.