SÕJARAPORT | Teet Kalmus: okupandid viivad referendumi läbi nii, et inimesi sunnitakse relvatorude ees hääletama

Väga palju kõneainet on põhjustanud viimastel päevadel toimunud edukas Venemaa õhutõrje likvideerimine Hersoni oblastis sh neli kompleksi S-300, kaks raadiolokatsioonijaama, mis olid nende komplekside nö silmadeks, Pantsir-S1. Juba juulis tuli Ukraina poolt infot, et Ukraina saab lisaks uusi rakette, mis on ette nähtud just võitluseks raadiolokatsioonijaamadega ja nüüd avaldati Venemaa meedias ühe sellise hävitatud jaama juurest leitud raketi fragment, millelt on näha, et tegu on olnud raketiga AGM-88 HARM (High-speed Anti-Radar Missile).