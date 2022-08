DELFI UKRAINAS | Raha pole, vahendeid napib. Lugu sellest, kuidas ukrainlased nui neljaks üksteist aitavad

Vaatamata sellele, et Sergeil on erinevate sotsiaalmeediaprofiilide peale kokku sadu tuhandeid aktiivseid jälgijaid, laekub vabatahtlikuna tegutsevale noormehele aina vähem rahalisi annetusi. „Meie majandus on praegu selline, ma ei saa seda ukrainlastele pahaks panna,“ tõdeb noormees.

Sealjuures heidab Sergei valgust asjaolule, et poliitilises sfääris suunatakse ressursse relvajõudude toetamiseks ja rahvusvaheliste heategevusühenduste haare on piiratud. Tavaliste ukrainlaste aitamine on suuresti jäetud kohalike endi hooleks ja see on iga päevaga raskem.